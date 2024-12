22/12 in Nieuwsuur: Aanslag Maagdenburg • Drugshandel Syrië • Booker Prize

Drugshandel Syrië

Met het ineenstorten van het regime van Assad, lijkt er ook een einde te komen aan een enorm drugsimperium. Syrië staat te boek als de grootste producent en exporteur van de drug Captagon die veel wordt gebruikt in het Midden-Oosten. In de handel gaan miljarden om. Betekent de val van Assad ook het einde van deze drug? Nieuwsuur was in één van de fabrieken waar het tot voor kort werd geproduceerd.