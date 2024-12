Keelpijn, gesnotter en mediahype: in twee dagen zes Nederlanders uit WK darts

Nu het zowaar buiten een keer droog is, regent het in Londen Nederlandse uitschakelingen op het WK darts. In één weekend worden zes landgenoten uitgeschakeld op het iconische podium van Alexandra Palace. Van het recordaantal van zestien Nederlanders zijn er nog maar vier over.

Terwijl van Alexander Merkx en Richard Veenstra geen wonderen werden verwacht, is de vroege exit van Dirk van Duijvenbode, Raymond van Barneveld, Danny Noppert en Wessel Nijman een flinke streep door de rekening voor het Nederlandse darten.

Vooral in de breedte is 'Oranje' goed vertegenwoordigd in de van oorsprong Britse kroegsport: van de 96 deelnemers komt ruim zestien procent uit Nederland. Maar na Michael van Gerwen, drievoudig wereldkampioen, ontbreekt een echte wereldtopper.

'Ik kan niet eens praten, sorry'

"Wat wil je dat ik zeg? Ik kan niet eens praten, sorry", zegt Van Duijvenbode na zijn nederlaag tegen Madars Razma in de catacomben van 'Ally Pally'. Hij wijst naar zijn keel. "Ik ben al de hele week ziek." En weg is 'Aubergenius'.