Burgers helpen anderen met gratis voedsel tijdens kerst en dat is hard nodig

In de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken is weggeefwinkel Yess al vier jaar een onmisbare plek. De winkel wordt tijdens de coronapandemie opgericht in een van de armste wijken van Nederland. Het begint met voedselpakketten, maar al snel merkt wijkpastor Nico van Splunter dat alleen dat niet genoeg is. Hij begint de weggeefwinkel, waar mensen kosteloos boodschappen kunnen doen. Tegelijkertijd wordt het gezien als ontmoetingsplaats. Volgens de oprichter is de behoefte van buurtbewoners al jaren enorm, en dat het hele jaar door.

Rond de feestdagen willen Van Splunter en de vrijwilligers, vaak mensen die zelf weten hoe het is om van een klein bedrag rond te moeten komen, iets extra's geven. "We hebben 1200 tassen uitgedeeld op scholen en zo'n 600 kerstpakketten gemaakt voor buurtbewoners die het niet breed hebben", vertelt hij. "Mensen zijn heel dankbaar dat we aan hen denken, vooral in deze tijd van het jaar. Ze zeggen dat het hen op de heen houdt, dat is heel mooi om te zien."

Nico maakte deze dame blij met een pakket: