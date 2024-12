NEC lijdt tiende nederlaag van seizoen, supporters roepen om ontslag Meijer

Willem II is met z'n eerste thuiszege sinds 15 september opgeklommen naar de negende plaats in de eredivisie. De ploeg van coach Peter Maes versloeg het kwakkelende NEC in een spectaculaire wedstrijd met 4-1.

NEC zakte naar de twaalfde plek. Het was alweer de tiende nederlaag in zeventien wedstrijden.

Supporters wachten NEC-bus op

Honderden NEC-fans wachtten de spelersbus later op de avond op bij stadion De Goffert en riep - niet voor het eerst - om het ontslag van trainer Rogier Meijer. De spelers en technische staf liepen snel naar binnen, later kwamen wel algemeen directeur Wilco van Schaik en technisch directeur Carlos Aalbers naar buiten om vragen te beantwoorden.

Volgens De Gelderlander komt de directie maandagochtend bijeen en zal dan duidelijk worden of Meijer mag blijven of niet.

Meijer zelf zei kort na de wedstrijd over zijn toekomst: "Ik weet hoe het werkt in voetbal, we zullen het zien. Ik ben teleurgesteld over de nederlaag en de rest is aan de club."