Grote brand verwoest strandtent in Zandvoort

Bij een grote brand in Zandvoort is een strandtent verwoest. Het pand valt niet meer te redden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH Nieuws. "De vloer ligt er inmiddels uit, van binnenuit kan er dus niet meer geblust worden."

De brandweer laat de strandtent gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij. Naar de mensen in de omgeving is daarom een NL-alert gestuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten. "Zet ook de automatische airconditioning uit, anders komt er alsnog lucht naar binnen."

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voordat de brand uitbrak, zouden er in de buurt van de strandtent mensen zijn gezien. De politie doet daar nu onderzoek naar.

De strandtent was leeg. Er zijn volgens de veiligheidsregio geen gewonden gevallen.