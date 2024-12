Bosz blij met opstanding PSV in topper: 'Dit is zoals het moet, geweldig'

In de laatste wedstrijd van het kalenderjaar heeft eredivisiekoploper PSV vandaag volgens coach Peter Bosz het goede signaal gegeven met een overtuigende 3-0 overwinning op Feyenoord. "Dit is zoals het moet", zei Bosz.

De opeenvolgende nederlagen tegen Stade Brestois (1-0) en sc Heerenveen (1-0) waren hard aangekomen in Eindhoven en de 8-0 overwinning op de Koninklijke HFC kon daar niets aan veranderen.

"Zoals je vandaag ziet, kunnen we een heel hoog niveau aantikken", aldus Bosz. "We hebben het geweldig gedaan. Vanaf het begin dicteerden we de wedstrijd."

Lang: 'Heel Nederland hoopte dat we in de war waren'

"Heel Nederland hoopte dat we in de war waren en dat de spanning terugkwam in de competitie", zei Noa Lang, maker van de openingsgoal. "We hebben laten zien dat we niet in de war zijn. We hebben orde op zaken gesteld."