Real wint van Sevilla, passeert Barça en gaat als nummer twee de winterstop in

Nog in de eerste helft maakte Rodrygo er op aangeven van Lucas Vazquez 3-0 van. Een minuut later was ook Sevilla trefzeker. Spits Isaac Romero ontweek de centrale verdedigers van Real en kopte binnen.

Na rust schoot Brahim Diaz zijn ploeg naar 4-1. De Belg Dodi Lukebaki zorgde vlak voor tijd nog voor een tweede eretreffer voor Sevilla door keeper Thibaut Courtois in de korte hoek te passeren.

Afscheid Jesus Navas

Bij Sevilla nam clubicoon Jesus Navas afscheid. De 39-jarige Spanjaard (56 interlands) speelde, op vier seizoenen bij Manchester City na, zijn hele carrière voor de club. Hij moet halverwege het seizoen stoppen door een heupblessure.

Jesus Navas is de enige Spanjaard die zowel wereldkampioen werd in 2010 als Europees kampioen in 2024. Ook won hij het EK in 2012 en vier keer de Europa League met Sevilla.