Real Madrid wint van Sevilla, passeert Barça en gaat als nummer twee de winterstop in

Real won afgelopen woensdag nog de finale van de Intercontinental Cup, vergelijkbaar met de vorige edities van het WK voor clubteams, In Qatar werd het Mexicaanse CF Pachuca met 3-0 verslagen.

Mooie afstandsschoten

Veel last leek de ploeg van trainer Carlo Ancelotti niet te hebben van de doordeweekse wedstrijd. Binnen twintig minuten stonden de Madrilenen op een comfortabele 2-0 voorsprong. De vraag was vooral welke van de twee treffers mooier was: die van Mbappé van ruim twintig meter afstand of de afdraaiende pegel van Valverde.

Nog in de eerste helft maakte Rodrygo er op aangeven van Lucas Vazquez 3-0 van. Een minuut later was ook Sevilla trefzeker. Spits Isaac Romero ontweek de centrale verdedigers van Real en kopte binnen.

Na rust schoot Brahim Diaz zijn ploeg naar 4-1. De Belg Dodi Lukebaki zorgde vlak voor tijd nog voor een tweede eretreffer voor Sevilla door keeper Thibaut Courtois in de korte hoek te passeren.

Afscheid Jesus Navas

Bij Sevilla nam clubicoon Jesus Navas afscheid. De 39-jarige Spanjaard (56 interlands) speelde, op vier seizoenen bij Manchester City na, zijn hele carrière voor de club. Hij moet halverwege het seizoen stoppen door een heupblessure.