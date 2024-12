Politie vindt drugslab in woonwijk in Breda na anonieme melding

In Breda is vanochtend een drugslab ontdekt waar amfetamine werd gemaakt. Het lab zat in een schuur naast een woning. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg een anonieme tip dat er in een woning aan de Vestkant mogelijk een drugslab zou zitten. Ook zouden er drugs worden opgeslagen en verkocht, meldt Omroep Brabant.

Agenten vielen de woning rond 08.00 uur binnen. Er lagen chemicaliën, voorwerpen waarmee drugs worden geproduceerd en een niet nader genoemde hoeveelheid amfetamine.

De politie heeft vorig jaar meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. In 2023 telde de politie 151 drugslabs, tegenover ruim honderd het jaar ervoor. Er zijn nog geen cijfers over het aantal labs dat dit jaar is ontmanteld.