Liverpool scoort zes keer en profiteert van remise Chelsea, United onderuit

Liverpool heeft zichzelf een fijne Kerst bezorgd, hoewel de koploper in de Premier League op Tweede Kerstdag ook nog gewoon in actie moeten komen tegen Leicester City. Tottenham Hotspur werd in Londen met 3-6 weggespeeld, terwijl achtervolger Chelsea bij Everton niet verder kwam dan 0-0.

De 'Reds' hebben nu een gaatje van vier punten met de 'Blues', maar ook nog een wedstrijd - tegen Everton - tegoed.