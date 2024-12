Chelsea verspeelt punten, Manchester United thuis onderuit, treffer Kluivert

De gasten, met Justin Kluivert in de basis, kwamen na een halfuur op voorsprong door een kopbal van de in Amsterdam geboren maar onder Spaanse vlag voetballende Donny Huijsen.

Na rust mocht Kluivert na een overtreding van oud-Ajacied Noussair Mazraoui een strafschop nemen en dat deed de drievoudig international foutloos: 0-2. Even later, in de 63ste minuut, besliste Antoine Semenyo het duel met de 0-3.

Bij Manchester United stonden Tyrell Malacia en Joshua Zirkzee aan de aftrap, maar zij werden halverwege het duel gewisseld.

Leicester City blijft het ook onder de nieuwe manager Ruud van Nistelrooij moeilijk hebben. De nummer zeventien verloren thuis met 3-0 van nummer achttien Wolverhampton Wanderers, dat nu nog maar twee punten achterstand heeft op de 'Foxes'.