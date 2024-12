Volendam profiteert van misstap Excelsior en gaat als koploper 2025 in

FC Volendam heeft in de eerste divisie optimaal geprofiteerd van misstappen die concurrenten Excelsior en FC Dordrecht de afgelopen dagen hebben begaan. De ploeg van Rick Kruys won in eigen huis met 2-1 van De Graafschap en gaat als koploper het nieuwe jaar in.

Volendam passeerde Excelsior, dat zaterdag bij VVV-Venlo in de extra tijd de 1-1 te slikken kreeg. Nummer drie Dordrecht had vrijdag al punten verspeeld door 3-3 te spelen tegen FC Eindhoven.

Twee treffers Mühren

Grote man aan de Dijk was Robert Mühren. De 35-jarige spits, die voor het duel werd gehuldigd als beste speler van de door Volendam gewonnen tweede periode, maakte in de 86ste de verdiende winnende treffer. Hij had halverwege de eerste helft ook al de gelijkmaker voor zijn rekening genomen.

De Graafschap was na een kwartier op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt van Mawouna Amevor, maar dat voordeeltje werd dus tenietgedaan door Mühren. De Volendammer hoeft met zijn dertien competitiedoelpunten op de topscorerslijst alleen Telstar-speler Zakaria Eddahchouri (veertien) voor zich te dulden.