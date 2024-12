In een week tijd tientallen doden door verdrukking bij uitdelen voedsel in Nigeria

Bij twee liefdadigheidsevenementen in Nigeria zijn afgelopen weekend 32 mensen door verdrukking om het leven gekomen. Volgens de politie werden mensen onder de voet gelopen toen de organisatie begon met het uitdelen van kerstdonaties.

In de zuidwestelijke stad Okija kwamen zaterdag 22 mensen om het leven toen een grote menigte zich naar een evenement haastte waar onder andere rijst en olijfolie werden uitgedeeld. Bij een soortgelijk drama in een kerk in hoofdstad Abuja kwamen op dezelfde dag 10 mensen om.

Donderdag kwamen 35 kinderen om het leven toen de feestorganisatie op een middelbare school in de zuidwestelijke stad Bashorun eten en cadeaus uitdeelde.

Autoriteiten op de hoogte brengen

Om nog meer drama's te voorkomen heeft de politie liefdadigheidsorganisaties opgeroepen om lokale autoriteiten in te lichten als zij van plan zijn om een evenement te organiseren.

De Nigeriaanse president Bola Tinubu heeft de politie en lokale overheden opgedragen om strikte maatregelen te nemen om mensenmassa's bij evenementen te beheersen.

Ook heeft Tinubu officiële gelegenheden voorlopig opgeschort uit respect voor de slachtoffers. "In een seizoen van vreugde en feest staan we stil bij landgenoten die rouwen om het pijnlijke verlies van hun geliefden", aldus de president.

Economische crisis

In Nigeria zijn vaker mensen overleden op momenten dat er gratis voedsel werd uitgedeeld. Hoewel het land veel olie produceert, verkeert het in de ergste economische crisis in twintig jaar. Door de inflatie zijn de voedselprijzen in de afgelopen 18 maanden verdrievoudigd.

In augustus gingen duizenden werkloze jongeren de straat op om te protesteren tegen onder meer de stijgende kosten van levensonderhoud.