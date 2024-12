Verdachte van aanslag Maagdenburg in 2013 veroordeeld voor dreigen met aanslag

De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is eerder in aanraking geweest met justitie. Hij heeft in 2013 gedreigd met een aanslag. Daarvoor is hij veroordeeld tot een geldboete. De Duitse justitie bevestigt een bericht van Der Spiegel hierover.

Taleb al-Abdulmohsen had indertijd een conflict met de artsenorganisatie in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern, waar hij woonde en studeerde. Tijdens zijn opleiding tot medisch specialist was er onenigheid over examenresultaten. Daarop heeft Abdulmohsen de artsenorganisatie telefonisch bedreigd.

Hij dreigde met daden die "wereldwijde aandacht zouden trekken" en verwees daarbij naar de aanslag bij de marathon van Boston, twee dagen eerder. Bij die aanslag kwamen drie mensen om het leven en vielen meer dan 260 gewonden toen islamitische extremisten zelfgemaakte explosieven lieten ontploffen.

Geen aanwijzingen

In het onderzoek na de bedreiging is zijn huis doorzocht, maar daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden dat hij echt van plan was een aanslag te plegen. Toen bleek al wel dat hij zich had afgekeerd van de islam.

In januari 2014 kwam hij opnieuw in beeld bij justitie, weer voor bedreiging met geweld. Hij wilde in Stralsund een bijdrage aanvragen in de kosten voor zijn levensonderhoud en dreigde daarbij met geweld. Hij zou bovendien gedreigd hebben zichzelf van het leven te beroven als zijn verzoek werd afgewezen. Daarna is hem verteld dat de politie hem voortaan in de gaten zou houden.

Wraak

In mei 2015 stuurde hij justitie een brief met beledigingen naar aanleiding van zijn veroordeling in 2013. Enkele maanden later zei hij dat de rechters die hem in 2013 veroordeelden racisten waren. Hij dreigde met een pistool wraak op hen te nemen. Ook zou hij hebben gezegd dat de grondwet per definitie anti-buitenlanders is.

Ondanks deze incidenten werd de man niet als een bedreiging gezien, zei deelstaatminister Christian Pegel. Daarbij wordt meestal gekeken of iemand een bepaalde ideologie aanhangt en dat was in zijn geval niet zo. Meer informatie kon Pegel niet geven, omdat veel documenten al zijn vernietigd in verband met het verstrijken van de wettelijke termijn om ze te bewaren.

Volgens Pegel studeerde Abdulmohsen van 2011 tot 2016 in onder meer Mecklenburg-Vorpommern. Hij vroeg in 2016 asiel aan en kreeg een permanente verblijfsvergunning. Hij zou niet meer veilig naar Saudi-Arabië kunnen terugkeren omdat hij een afvallige moslim was.

Anti-islam

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de 50-jarige arts uit Saudi-Arabië zich heeft afgekeerd van de islam en zich heeft ontpopt tot een sympathisant van de radicaal-rechtse partij AfD. Hij keerde zich ook tegen het beleid van toenmalig bondskanselier Angela Merkel om "massaal vluchtelingen binnen te laten". Hij vreesde voor de islamisering van Duitsland en wenste Merkel dood, omdat zij onechte vluchtelingen binnen zou laten.

Daarnaast profileerde hij zich als activist die zei vooral vrouwen te willen helpen om te vluchten uit Saudi-Arabië, weg van de onderdrukking.

Al met al was zijn gedrag elf jaar lang opvallend. Niet alleen op sociale media, maar ook in het dagelijkse leven, concludeert Der Spiegel. Hij had niet alleen problemen met justitie, maar ook met andere mensen. Maar vooral de autoriteiten moesten het ontgelden. Hij had het gevoel dat die het op hem gemunt hadden.

Navraag van Der Spiegel in de kliniek in zijn woonplaats Bernburg waar hij werkt als psychiater leert dat hij zich de afgelopen weken vaak had ziekgemeld. Verder stond hij niet bekend als iemand die opvliegend was of snel boos werd. Zijn collega's zeggen dat ze niet hadden verwacht dat hij in staat was tot een aanslag als die van vrijdag op de kerstmarkt in Maagdenburg.