Utrecht krijgt pak slaag van Fortuna Sittard en ziet PSV en Ajax uitlopen

Zo saai als de eerste helft was, zo aantrekkelijk was de tweede. Fortuna was vol vuur uit de kleedkamer gekomen en kwam via Bosniër Luka Tunjic op 1-1, Sittards eerste schot tussen de palen.

Amper twee minuten later kwam Utrecht, plots wakker geschrokken, alweer op voorsprong. Yoann Cathline, de vinnige vleugelspits die al weken een van de gevaarlijkste spelers is bij Utrecht, schoot vogelvrij in het zestienmetergebied binnen. Toch nog een goed slot van 2024, leek het.

Drie goals in tien minuten

Fortuna voelde dat er meer te halen was en bleef doordrukken na de 2-1. Utrecht verzuimde de wedstrijd te beslissen, al was Zidane Iqbal (paal) wel dichtbij, en Fortuna rook bloed.

Het laatste kwartier stortte Utrecht compleet in. In tien minuten scoorde Fortuna drie keer via Jasper Dahlhaus, Ezequiel Bullaude en Alessio Da Cruz.