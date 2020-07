Terugloop bij scheidingsadvocaten door corona

Meer dan de helft van de scheidingsadvocaten heeft tijdens de corona-tijd minder aanvragen binnengekregen. Dat blijkt uit een enquête van de vereniging Familie- en erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

De daling komt volgens een groot deel van de advocaten omdat mensen een beslissing over een scheiding uitstellen omdat ze bang zijn in financiële problemen te komen door de coronapandemie. Zorgen om huisvesting na een scheiding speelt ook een rol. Slechts een paar advocaten denkt dat corona mensen dichterbij elkaar heeft gebracht en daarom minder mensen willen scheiden.

Bestuurslid van de vFAS Saskia Braun wijst op de gevolgen van een uitgestelde scheiding: "Door de intelligente lockdown kunnen mensen zich gevangen voelen in een huwelijk. Stellen met kinderen moeten vaak ook op eieren lopen om de kinderen zo min mogelijk te laten merken en escalaties in hun bijzijn te voorkomen. Een veel gehoord geluid is ook dat mensen zich eenzaam voelen, omdat ze hun emoties door de social distancing niet konden delen met vrienden of familie."

Het uitspreken van een voornemen om te scheiden naar de partner maakt het volgens Braun alleen maar moeilijker.

Verwachting

Twee derde van de advocaten verwacht dat het aantal echtscheidingszaken de komende maanden wel gaat toenemen. Het thuiswerken en het mijden van derden heeft volgens de vFAS een grote impact op relaties.

De advocaten zagen de afgelopen maanden een toename van het aantal bezoekers op hun website. Dat wijst er volgens hen op dat mensen zich wel degelijk oriënteren op een scheiding.

Of de verwachte stijging groter is dan een inhaaleffect van de afgelopen maanden durft Braun niet te zeggen.

Omgangsregeling

Verder blijkt uit de enquête dat mensen die al gescheiden zijn, veel vragen stelden over de omgangsregeling met de kinderen ten tijde van de intelligente lockdown.

De advocaten wijzen erop dat de corona-maatregelen of de angst voor het virus soms als oneigenlijk argument gebruikt wordt om een kind niet naar de ex-partner te laten gaan.