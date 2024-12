Ruime zege winterkampioen PSV op Feyenoord in laatste speelronde 2024

Bij de tweede goal in de 27ste minuut was Perisic opnieuw de aangever. Dit keer vond de Kroaat het hoofd van De Jong. Feyenoord-keeper Justin Bijlow zat er nog aan, maar het was niet genoeg.

Na tien jaar eredivisiegoal De Jong tegen Feyenoord

De aanvoerder van PSV had tien jaar niet meer tegen Feyenoord gescoord in de eredivisie, sinds zijn hattrick in Eindhoven op 17 december 2014 (4-3).

Feyenoord had grote moeite PSV te beteugelen en speelde met twee vroege gele kaarten voor Nieuwkoop en Quinten Timber met vuur. Beiden hielden zich daarna niet in en ontsnapten aan een tweede prent. Ook Antoni Milambo ging na een pittige charge op Mauro Júnior de boeken in.