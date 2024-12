Van der Poel wint in Zonhoven met weergaloze solo bij rentree als veldrijder

Hij zei dat hij niet zo fit aan de start van het cross-seizoen is verschenen als vorig jaar. Een bewuste keuze, aldus Van der Poel, met het oog op het WK op 2 februari. Vorig seizoen piekte hij iets te vroeg. In het Franse Liévin is hij vastbesloten om zijn zevende wereldtitel bij te schrijven, waarmee hij recordhouder Erik De Vlaeminck zou evenaren.

Maar dat is voor later. In Zonhoven leidden Nys en Ronhaar de achtervolging, al was er eigenlijk niet echt sprake van een jacht op de man in de regenboogtrui.

Nys kon zich losrijden van Ronhaar. De zoon van tweevoudig wereldkampioen Sven Nys reed knap weg van de rest en zat op een kleine minuut van koploper Van der Poel. Daarachter versnipperde de boel. Ronhaar viel ver terug.