Geen witte, maar grijze kerst op komst: 'Sneeuw met kerst is zeldzaam'

Wie denkt aan kerst, denkt vaak aan sneeuw. Een winterwonderland met sleeën, besneeuwde kerstbomen en sneeuwpoppen is wat we vaak te zien krijgen in kerstcommercials en op kerstkaarten. Toch is sneeuw met kerst in Nederland behoorlijk zeldzaam en ook dit jaar valt er geen sneeuw tijdens de feestdagen.

Wie de afgelopen weken heeft gesnakt naar zon kan wel uitkijken naar morgen. Dan valt er eerst nog af en toe een regen- of hagelbui. Verder is het behoorlijk zonnig en in de loop van de dag wordt het droger.

Ook gaat het minder hard waaien en wordt het iets minder guur buiten. In de ochtend waait het langs de kust hard of stormachtig en daarna gaat de wind liggen. De temperatuur stijgt naar 7 of 8 graden.