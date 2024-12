Van Duijvenbode raakt helemaal van slag bij WK darts, ook Nijman naar huis

Tegen 'The Rockstar' Cullen lieten zijn hoge scores even op zich wachten. Eenmaal op gang keek hij al tegen een 2-0 achterstand in sets aan. Nijman won geen leg waarin de Engelsman begon en miste in de derde set beslissende dubbels, waardoor een comeback nooit op gang kwam.

"Ik kan mezelf niet veel verwijten", zei Nijman na afloop tegen de NOS. "Het lag dicht bij elkaar. Ik denk dat ik al met al positief mag terugkijken op dit jaar. Ik ben er ook niet helemaal kapot van. Ik denk dat ik nuchter genoeg ben om me af te sluiten voor de hoge verwachtingen. Het is niet dat ik zonder verwachtingen veel beter had gespeeld vandaag."