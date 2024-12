Veldrijdster Alvarado wint wereldbeker Zonhoven, haar achtste zege van het seizoen

Even was Bäckstedt weer gevlogen, maar Brand kwam toch weer terug, samen met Alvarado. Daarna was de pijp leeg bij Bäckstedt en konden de Nederlandse rensters samen uitmaken wie er met de winst vandoor zou gaan.

Verstrikt in het diepe zand

Althans, zo leek het. Brand raakte verstrikt in het diepe zand, waarna de 26-jarige Alvarado met een ferme voorsprong in haar eentje naar de finish reed. Het was alweer de achtste cross van het seizoen die ze op haar naam schreef. Bäckstedt gaf alles en eindigde als tweede, Brand moest genoegen nemen met een derde plaats.

Puck Pieterse, die vorig jaar won, moest van ver komen nadat ze al vroeg op achterstand was gekomen. Het lukte haar niet om terug te komen in de race en ze eindigde als vijfde, voor Vas. De afgelopen wereldbekerritten in Namen en Hulst eindigde ze nog als derde.

Wereldkampioene Van Empel was afwezig. De Nederlandse moest de wereldbekermanches gisteren in Hulst en vandaag in Zonhoven laten schieten na een val.