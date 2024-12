Droomafscheid Peddemors bij FC Twente met late winnende treffer tegen AZ

Alsof het zo moest zijn, nam Peddemors afscheid met een doelpunt dat de laatste wedstrijd van het kalenderjaar besliste. Eerder in de wedstrijd stuitte de jeugdinternational al meermaals op de sterk keepende Femke Liefting, die AZ tot in de slotfase op de been hield.

FC Twente was grote delen van de wedstrijd beter op het kunstgras van het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Maar in de winterse omstandigheden - storm en hagelbuien - bleef een doelpunt lang uit.

Kansen AZ

AZ gokte op de counter tegen de regerend landskampioen en werd met name via voormalig international Desiree van Lunteren gevaarlijk. Een kwartier voor tijd leek een schot van haar rechtervoet onderweg naar de hoek, maar keepster Daniëlle de Jong redde katachtig. Buitenspeelster Romaissa Boukakar opende de trukendoos, maar ook zij kon de wedstrijd niet openbreken.

Dat lukte alleen Peddemors: vier minuten voor tijd liet zij de AZ-keepster kansloos met een hard schot van afstand.