'Verdronken tiener Amsterdam legt gebrekkige samenwerking hulpdiensten bloot'

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de kustwacht werken onvoldoende samen bij incidenten op het water. Dat blijkt uit een rapport van de veiligheidsregio dat in handen is van de regionale zender NH. Het rapport werd opgesteld naar aanleiding van een verdrinkingsdood van een 14-jarige Britse jongen in het Buiten-IJ bij Amsterdam, afgelopen zomer.

Het slachtoffer viel op 28 juli van een boot en verdween onder water. De brandweer zette meerdere duikteams in. Ook hielpen helikopters van de politie en de kustwacht mee met de zoektocht.

Na een uur werd de jongen gevonden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Informatie niet goed gedeeld

Het ongeluk is door de veiligheidsregio geëvalueerd. Uit het rapport blijkt volgens NH dat informatie niet goed werd gedeeld en de kustwacht en de veiligheidsregio niet goed samenwerkten.

Dat leverde vertraging op bij de reddingsactie van de tiener. Zo werd volgens het rapport pas na twaalf minuten duidelijk dat beide partijen met hetzelfde incident bezig waren. Ook werd de locatie waar het slachtoffer precies in het water viel niet goed gedeeld.

Samenwerkingsverband

In het rapport worden enkele oorzaken genoemd voor de gebrekkige communicatie. Zowel de kustwacht als de veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor reddingsacties in het Buiten-IJ, maar ze volgen allebei een ander protocol. Zo werken de organisaties met verschillende communicatiesystemen en hebben ze aparte meldkamers.

Ook blijkt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geen lid te zijn van een samenwerkingsverband voor incidenten op het water in het IJsselmeergebied.

Betrokken organisaties hebben een plan opgesteld voor incidenten maar omdat de veiligheidsregio geen onderdeel is van het samenwerkingsverband, werkt het ook niet volgens dat plan.

'Aanzienlijke verbeteringen nodig'

Volgens NH blijkt uit het rapport dat er aanzienlijke verbeteringen nodig zijn om adequate hulp te verlenen. In het rapport wordt het belang benadrukt van een goede hulpverlening in het gebied, omdat er steeds meer mensen op en rond IJburg komen wonen. Dit leidt tot een toenemende kans op incidenten op het water.

De veiligheidsregio laat aan NH weten dat ze per 1 januari toetreden tot het samenwerkingsverband. Een woordvoerder zegt dat dit traject al liep, maar dat het incident heeft laten zien hoe belangrijk het is.