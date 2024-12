Blake Lively klaagt co-ster Baldoni aan voor smaad en wangedrag

Dat was voer voor tiktokkers, vloggers, bloggers en de pers in Hollywood. Juist die speculatie, zo blijkt uit onderzoek van The New York Times, was deels het werk van pr-adviseurs die Baldoni had ingeschakeld. Om zich in te dekken tegen een mogelijke aanklacht had hij de pr-experts ingehuurd.

De adviseurs zorgden ervoor dat Lively negatief werd afgeschilderd op sociale media. Uit rechtbankstukken blijkt dat het team aanstuurt op 'sociale manipulatie', en met succes. Adviseur Nathan sms't: "Het wordt zo veel besproken online! De meerderheid van de fans op social media staat achter Justin, en ik ben het niet eens met ze eens lol".

De officiële aanklacht tegen Baldoni werd dit weekend ingediend. Hij zou op de set openlijk praten over zijn verslaving aan porno en vertellen over zijn seksuele escapades. Ook, zo staat in de aanklacht, maakte hij opmerkingen over de geslachtsdelen van collega's en liet hij met enige regelmaat naaktfoto's en video's zien.