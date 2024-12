Kind (7) zwaargewond bij ongeluk op kartbaan Swalmen

Bij een ongeluk op een indoorkartbaan in het Limburgse Swalmen is vanochtend een 7-jarige jongen zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde bij een indoorkartbaan aan de Bosstraat. Volgens L1 is het kind met een ambulance meegenomen en in Echt met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen.

Volgens de politie komt het slachtoffer uit Overijssel. Over de aard van zijn verwondingen is niks bekend.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden. Daar doet de Arbeidsinspectie onderzoek naar.