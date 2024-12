Omtzigt loopt geëmotioneerd weg bij interview: 'Nog beperkt belastbaar'

NSC-leider Pieter Omtzigt is in een een-op-een interview met Rick Nieman bij WNL op Zondag geëmotioneerd kort weggelopen. De leider van de vierde partij van Nederland had het zichtbaar moeilijk toen Nieman hem vroeg naar het uit de school klappen van zijn mede-politici over zijn emotionele gedrag tijdens de formatieonderhandelingen.

Nieman hield de NSC-leider voor dat de formatieonderhandelingen stroef liepen omdat "het in politiek Den Haag over u en uw gedrag ging". Nieman: "Voor de camera wordt gezegd: Pieter Omtzigt loopt te huilen, te schreeuwen en loopt weg".

De NSC-leider kreeg een brok in zijn keel en zocht naar woorden. "Ik vond dat bijzonder. Dat een aantal mensen uit vertrouwelijke onderhandelingen begon te citeren", reageert Omtzigt daarop diplomatiek.

Nieman concludeert dat hij zich dan nog voorzichtig uitdrukt. "Tsja", zucht Omtzigt dan. "Kunnen we even stoppen. Een tel. Wacht even", zegt Omtzigt, die daarna uit beeld loopt.

Bekijk hieronder het fragment waarin Pieter Omtzigt wegloopt uit het interview in WNL op Zondag: