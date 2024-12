Duitsers leven mee met ouders omgekomen André (9): 'Vaarwel mijn engel'

De jongen woonde op een uur rijden van Maagdenburg in het dorp Warle. Hij was lid van de kinderbrandweer in het dorp in de deelstaat Nedersaksen. De Nedersaksische jeugdbrandweer (NJF) betuigt in een bericht medeleven aan de familie en herdenkt hun jeugdlid.

"André werd door deze zinloze daad uit het leven gehaald", schrijft de jeugdbrandweer. De NJF heeft een donatiepagina opgericht "om de familie in deze moeilijke tijd financieel te ondersteunen".

'Nooit helemaal uit te sluiten'

Hoe de aanslag heeft kunnen gebeuren en of dit voorkomen had kunnen worden door betere veiligheidsmaatregelen, is nog een groot vraagteken. Volgens de politie heeft de dader van de aanslag een vluchtroute gebruikt om de kerstmarkt op te komen. Het is onduidelijk hoe hij politie-eenheden die deze weg moesten bewaken heeft kunnen passeren.

In het licht van de gebeurtenissen in Maagdenburg worden de veiligheidsmaatregelen op kerstmarkten opnieuw onder de loep genomen. "We hebben altijd gezegd dat een risico op een aanval niet helemaal uit te sluiten is", zegt het hoofd van de federale recherche in Duitsland, Holger Münch.

Bekijk in de video hieronder een reconstructie van de aanslag in Maagdenburg: