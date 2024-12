Koploper PSV voelt druk, maar bewaart rust: 'Je kan niet elk seizoen dominant zijn'

PSV-trainer Peter Bosz vertelde vrijdag op de persconferentie, zoals een voetbaltrainer betaamt, zich in ieder geval geen zorgen te maken over zijn selectie. "In alle gevallen zullen we na zondag bovenaan blijven staan. Ik vind dat we bovendien nog vroeg in het seizoen zitten. Zondag wordt uiteraard belangrijk, maar het is niet beslissend."

Die mening delen voormalig PSV'ers André Ooijer, die tot en met juni 2023 als assistent bij PSV werkzaam was, en Arthur Numan. De twee oud-internationals vinden dat bij een nederlaag voor PSV er nog geen man overboord is, maar beseffen wel dat de kritiek dan zal aanzwellen.

Wat wordt de stemming bij PSV als ze ook van Feyenoord verliezen?

Ooijer: "De wedstrijd tegen Feyenoord wordt wel cruciaal. Het is nooit lekker als je een topper verliest, want in dat geval knallen de media erbovenop. Je krijgt dan ook de publieke opinie die zegt: 'zie je, PSV is dit seizoen echt te pakken'. Dat wil je als club niet. Je moet van Feyenoord winnen om te laten zien dat die wedstrijden tegen Brest en Heerenveen incidentjes zijn geweest."

PSV heeft nu zes punten voorsprong op Ajax en Utrecht, maar dat is geen gapend gat. Dus bij een eventueel verlies blijft de situatie eigenlijk hetzelfde. PSV weet nu ook wel dat ze in maart nog geen kampioen zijn, dus de competitiestrijd blijft ongeacht het resultaat helemaal open."