Dekker pakt knappe tweede plaats bij WB-wedstrijd in Davos

Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijden in Davos knap tweede geworden op de parallelslalom. Ze moest in de finale haar meerdere erkennen in Tsubaki Miki, de wereldkampioene op de parallelreuzenslalom in 2023.

Voor de 28-jarige Dekker, die in 2022 op de parallelreuzenslalom vierde werd op de Olympische Spelen, is het de zevende keer dat ze op het podium staat bij een WB-wedstrijd: drie keer derde, drie keer tweede en in 2022 was ze de beste in het Italiaanse Carezza.

Dekker rekende in de achtste finales af met Iris Pflum (Verenigde Staten) en was vervolgens de Italiaanse Lucia Dalmasso en de Tsjechische Zuzana Maderova de baas.