Teruggekeerde Kok verbaast met snelste seizoentijd 500 meter en hoopt op NK sprint

Het ziet ernaar uit dat Femke Kok komend weekend deel kan nemen aan de Nederlandse kampioenschappen sprint. De schaatsster miste het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden (WCKT) door een virusinfectie. Zaterdagavond keerde zich terug tijdens een trainingswedstrijd in Heerenveen. Ze verbaasde direct met de snelste seizoentijd op de 500 meter: 37,45 seconden.

Het Nederlandse kampioenschappen sprint en allround vinden op 28 en 29 december plaats in Thialf.

'Per afstand bekijken'

"Ik hoop dat ik erbij kan zijn. Even kijken hoe ik reageer op deze wedstrijd. En als in erbij ben dan ga ik het per afstand bekijken", aldus Kok na afloop.

Kok won dit jaar goud op de 500 meter tijdens de NK afstanden, EK afstanden en WK afstanden.