Otter voor het eerst in het duingebied gespot

De otter heeft zich voor het eerst in de duingebieden van Nederland laten zien, dat meldt het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels. In het natuurgebied Meijendel bij Den Haag en Wassenaar is het dier gespot door een wildcamera van duinbeheerder Dunea.

De otter leeft voornamelijk meer landinwaarts. Er is eerder wel een otter op de Wadden gezien, maar nog nooit in het kustgebied van het vasteland.

Dit dier is over land naar Meijendel gekomen. "Waarschijnlijk met de hulp van faunapassages en natuurverbindingen" vertelt Niek Albers, duinwachter en coördinator Fauna bij duinbeheerder Dunea. "Otters zijn solitaire, rondzwervende dieren. Hopelijk gaat hij hier zijn territorium stichten. Maar het zou ook kunnen dat het dier doortrekt."

Faunaverbindingen

Het is nog een raadsel waarom deze otter zo ver naar het westen is getrokken. Albers heeft wel een theorie. "De laatste tijd is er beter nagedacht over natuurverbindingen en oeverbeheer. Misschien heeft de otter daardoor makkelijker naar het westen kunnen trekken. Het is wel een gevaarlijke weg geweest. Hij moet snelwegen over hebben gestoken."

Otters kunnen in een nacht 20 kilometer afleggen. Wat het dier gedreven heeft om tot aan het duingebied te komen is niet bekend. Mogelijk was het voedsel. "Het water in het duingebied hier heeft voldoende vis", zegt Albers.

"De komst van een otter hier zou ook goed nieuws zijn voor het zoetwaterecosysteem. De otter pakt de slomere visjes uit het water. Dan haal je de zwakkere vissen uit het ecosysteem en krijg je een sterkere vispopulatie."

"Als hij blijft, is dat helemaal een cadeautje."