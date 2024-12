MLB-grootheid Rickey Henderson (65), koning van gestolen honken, overleden

En de Amerikaan heeft meer records in handen. Niemand heeft meer runs in de MLB dan Henderson: hij liep 2.295 punten binnen. Ook heeft Henderson het record in handen van meeste gestolen honken in één seizoen. In 1982 lukte het hem 130 keer. Als leadoff hitter haalde hij 5.412 keer de honken, eveneens een record.

Een paar maanden geleden nog was Henderson ervan overtuigd dat als hij nu nog had gehonkbald, hij zijn records nog verder had aangescherpt. Sinds 2023 werden de honken vergroot en mochten pitchers nog maar twee keer per slagman een 'honkendief' uitgooien, wat een honk stelen makkelijker maakt.

"Als ik vandaag de dag had gespeeld, zou ik 162 honken stelen in één seizoen. Zonder twijfel", zei de oud-honkballer in september.