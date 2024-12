Frankrijk start nieuwe mega-kernreactor op, voor het eerst in 25 jaar

Frankrijk heeft gisteren een nieuwe kernreactor in gebruik genomen. Het gaat om een uitbreiding van de kerncentrale Flamanville aan de kust van Normandië. Het is de eerste keer in 25 jaar dat een nieuwe reactor is aangesloten op het Franse stroomnet.

Flamanville-3 is de grootste kernreactor van Frankrijk, met een vermogen van 1,6 gigawatt. Dat is genoeg om ruim anderhalf miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De komende maanden doorloopt de reactor een opstartprogramma. Het plan is dat hij vanaf de zomer op volle capaciteit draait.

Twaalf jaar vertraging

President Macron noemt de ingebruikname een groots moment voor het land. Volgens hem wordt Frankrijks concurrentiekracht ermee versterkt en is kernenergie goed voor het klimaat. Bij het opwekken van kernenergie komt geen CO2 vrij.

Een andere kant is er ook: de bouw van de reactor duurde zeventien jaar, in plaats van de geplande vijf. Bij de bouw waren er onder meer problemen met het gebruikte staal en er waren zorgen over de veiligheid. Mede daardoor explodeerde het kostenplaatje: de reactor kostte ruim 13 miljard euro, vier keer meer dan begroot.

'Renaissance'

Frankrijk heeft nu 57 actieve kernreactoren, het grootste aantal in heel Europa. Onder president Hollande (2012-2017) wilde het land het aandeel kernenergie afbouwen, maar president Macron zwakte dat doel eerst af en kondigde vorig jaar een "renaissance" aan voor de kernenergiesector.

Frankrijk vaart daarmee een andere koers dan buurland Duitsland. Daar is vorig jaar juist de laatste kerncentrale gesloten. Ook in België denkt men al jaren na over de afbouw van kernenergie.

Het Nederlandse kabinet heeft plannen voor vier nieuwe kerncentrales. Twee daarvan moeten komen bij de bestaande kerncentrale in Borssele. Ook Terneuzen (Zeeland) en de Tweede Maasvlakte (Rotterdams havengebied) zijn in beeld als mogelijke locaties.