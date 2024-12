Salaris van collega's opvragen: nobel plan dat volgens critici amper werkt

Janna Besamusca, arbeidssocioloog aan de Universiteit Utrecht, snapt de zorgen van de horecabranche. Ook ziet ze dat loontransparantie in andere Europese landen nog weinig zoden aan de dijk lijkt te zetten. Toch is ze blij met de nieuwe EU-regels. "Ik verwacht niet dat de loonkloof helemaal verdwijnt. Maar het kán effect sorteren, dus het is zeker de moeite waard."

Want openheid over salarissen kan volgens Besamusca bijdragen aan de onderhandelingspositie van vrouwen en dus het dichten van de kloof. Daarom vindt ze het jammer dat praten over salarissen nog best een taboe is in Nederland. "Het verschilt per sector. Kijk naar de bouw, daar deelt iedereen z'n loonstrookje. Maar in sommige andere sectoren gebeurt dat nauwelijks."

De verwachtingen van de wetenschappers over de nieuwe regels lopen dus enigszins uiteen. Maar over één ding zijn ze het eens: baat het niet, dan schaadt het niet. Dat vindt zelfs de meest sceptische onderzoeker, Brütt, nadat ze zag dat loontransparantie in Duitsland niet werkt. "Ik zou dus zeker niet willen zeggen dat die EU-wetten er niet moeten komen."