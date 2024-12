Trump kiest Apprentice-producer als speciaal gezant voor VK

Donald Trump stelt een speciaal gezant aan voor het Verenigd Koninkrijk. Het wordt Mark Burnett, de televisieproducent die van de vastgoedmagnaat een realityster maakte met The Apprentice.

Trump gaf vanaf 2004 in het programma door een afvalrace kandidaten de kans voor hem te komen werken. Hij stopte pas met het programma toen hij presidentskandidaat werd.

In zijn aankondiging Burnett aan te stellen roemde Trump diens carrière in het zakenleven en de media. "Marks unieke mix van diplomatiek inzicht en internationale bekendheid maken hem ideaal voor deze belangrijke rol." Ook benadrukte hij dat Burnett (64) dertien Emmy's heeft gewonnen.

Waarom Trump kiest voor een speciaal gezant voor het VK is niet duidelijk. Amerikaanse presidenten gebruiken zo'n topdiplomaat meestal om een bepaald beleidsgebied extra aandacht te geven, zoals voor het conflict in het Midden-Oosten of het klimaat.

Weinig ervaring

Voor een land als Groot-Brittannië is het gebruikelijker dat de relaties verlopen via de ambassade. Er is momenteel geen speciaal gezant voor. Hoe het werk van Burnett zich zal verhouden tot dat van de reguliere ambassadeur is niet duidelijk. Voor die positie heeft Trump zijn donateur Warren Stephens gekozen.

In zijn aankondiging gaat Trump niet dieper in op de vraag waarom hij kiest voor zo'n speciale aanstelling. Wel legt hij uit dat Burnett zal helpen in het bevorderen van de handel, culturele uitwisseling en investeringen.

Trump laat bij aanstellingen voor zijn nieuwe ploeg vaker een voorkeur zien voor bekende namen die niet noodzakelijkerwijs veel ervaring hebben als bestuurders. Zo koos hij Fox-presentator Pete Hegseth als minister van Defensie, moet tv-arts Mehmet Oz verantwoordelijk worden voor socialezorgverzekeringen en heeft hij als minister van Onderwijs Linda McMahon op het oog, hoewel zij vooral ervaring heeft als topvrouw bij worstelbond WWF.