Chinees vrachtschip vaart weer na vermoedelijke sabotageactie

Het Chinese vrachtschip Yi Peng 3, dat ervan verdacht wordt kabels te hebben vernield in de Oostzee, heeft zijn vaart weer vervolgd. De bulkcarrier lag een maand stil voor de kust van Denemarken.

Donderdag kreeg een team van experts uit Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland toestemming om aan boord te gaan van het Chinese schip. Meer dan twintig experts zouden zo'n vijf uur aan boord zijn geweest. "We hebben met de bemanning kunnen praten en de technologie kunnen bekijken", zei de onderzoeksleider daarover.

Het is niet bekend of er bewijs is gevonden. Volgens de onderzoeksleider was het een "relatief open en transparant" bezoek en kon het team kijken en praten met wie ze wilden.

Sabotageactie

De vier landen denken dat het schip verantwoordelijk is voor de vernieling van twee datakabels in de Oostzee. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal spreekt van opzet en stelt dat het schip ruim 150 kilometer het anker achter zich aan heeft gesleept om op die manier de kabels te beschadigen.

Een woordvoerder van de Zweedse kustwacht zei tegen persbureau Reuters dat het schip weer op weg is naar Port Said in Egypte. "We houden het schip in de gaten en zijn in direct contact met de betrokken autoriteiten", voegde hij daaraan toe.