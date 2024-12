Albanië gaat TikTok verbieden na steekincident

Albanië heeft een verbod van TikTok voor een jaar aangekondigd. Het is de bedoeling dat de maatregel begin 2025 van kracht wordt.

"Er zal geen TikTok meer zijn in Albanië", kondigde premier Edi Rama het besluit aan. "Een jaar lang zal niemand het kunnen gebruiken." Hij hield de mogelijkheid open het verbod nog te verlengen.

Het verbod is een reactie op de dood van een 14-jarige jongen bij een steekpartij op een school, vorige maand. Naar verluidt was een ruzie via sociale media daar aan voorafgegaan. Ook werden er filmpjes van het incident gedeeld via sociale media.

'Kinderen gijzelen'

Premier Rama noemde TikTok als een van de oorzaken van het geweld. "Het probleem ligt niet bij onze kinderen, maar bij ons. Het probleem is dat TikTok en andere sociale media onze kinderen gijzelen."

Het TikTok-verbod is onderdeel van een breder pakket, met verder de inzet van agenten, trainingen en pogingen ouders meer te betrekken. De regering presenteerde de plannen na beraad de afgelopen weken met ouders en docenten.

De onder jongeren populaire sociale media liggen in meer landen onder vuur. Landen als België, Frankrijk en Duitsland hebben beperkingen aangekondigd, Australië wil zelfs iedereen onder de 16 weren van sociale media.

'Overreactie'

TikTok heeft "dringend om opheldering gevraagd" bij Albanië. Het Chinese bedrijf zegt dat de jongeren die betrokken waren bij het dodelijke incident helemaal geen TikTok-accounts hadden. Ook zouden de filmpjes van de steekpartij voornamelijk via andere sociale media zijn gedeeld.

Een oppositiepoliticus noemt het verbod een overreactie. Hij noemt het een inperking van de vrijheid van meningsuiting en de democratie.