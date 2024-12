VS haalt eigen straaljager neer boven Rode Zee, piloten gered

De Amerikaanse marine heeft boven de Rode Zee per ongeluk een eigen straaljager neergehaald. De twee piloten hebben zich met een schietstoel in veiligheid gebracht. Het is het grootste incident met Amerikaanse militairen sinds de VS een jaar geleden begon om vanuit de Rode Zee Houthi-doelen in Jemen te beschieten.

De straaljager, een F/A-18 Super Hornet, was net opgestegen vanaf het vliegdekschip Harry S. Truman. Vanaf een ander gevechtsschip dat meevoer in het konvooi werd vervolgens een raket afgevuurd op het toestel. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

De piloten zijn met hun schietstoel in het water beland en daar gered. Een van hen raakte lichtgewond.

Aanvallen op Houthi-doelen

De VS voerde gisteren opnieuw luchtaanvallen uit op doelen van Houthi-rebellen in Jemen. Volgens de legerleiding werden onder meer een commandocentrum en een raketopslag in de hoofdstad Sanaa geraakt. Ook werden meerdere drones en een antischeepsraket uit de lucht gehaald.

Volgens de Houthi's zijn ook doelen in de havenstad Hodeida getroffen. Informatie over slachtoffers aan Jemenitische kant is er niet.

In oktober vorig jaar begonnen Houthi's handelsschepen op de drukbevaren Rode Zee aan te vallen met raketten en drones. Dat gebeurde in de nasleep van de aanval van Hamas op Isräel. De Houthi's zijn bondgenoten van onder meer Hamas en Iran.

Amerika leidt een coalitie van landen die terugslaan. Nederland deed enige tijd mee mee met de Zr. Ms. Tromp, die de scheepvaart bewaakte, en het ondersteuningsschip Zr. Ms. Doorman.