Wekdienst 22/12: PSV speelt tegen Feyenoord • Trump spreekt op conservatieve bijeenkomst

Wat kun je vandaag verwachten?

De aanstaande president van de VS Donald Trump spreekt voor het eerst sinds de verkiezingen een groot publiek toe. Hij is de afsluiter van een vierdaagse bijeenkomst van rechtse en conservatieve kopstukken in Phoenix, genaamd AmericaFest. Trump neemt volgens de planning om 18.30 uur Nederlandse tijd het woord.

Koploper PSV ontvangt Feyenoord in de laatste speelronde van de eredivisie voor de winterstop. De topper in Eindhoven begint om 14.30 uur. Ajax komt om 12.15 uur al in actie in een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Mathieu van der Poel komt voor het eerst deze winter in actie in het veldrijden. De Nederlandse regerend wereldkampioen staat aan de start van de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Zonhoven.

Dit is er vannacht gebeurd:

De aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is zaterdagavond herdacht in de kathedraal van de stad. Bij de dienst waren onder anderen nabestaanden van slachtoffers en reddingswerkers.

Vrijdagavond reed een man met auto in op de kerstmarkt in Maagdenburg. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven. Ook zijn er tweehonderd gewonden, onder wie veertig ernstig gewond.

Burgemeester Simone Borris zei tijdens de herdenkingsdienst diep geschokt te zijn en bedankte de reddingswerkers. "We zijn hier samen om elkaar te steunen en te verdragen wat onbegrijpelijk is. Samen zijn we hier om haat en geweld niet het laatste woord te laten hebben."