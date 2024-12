Mijn 2024 | Sharon van Rouwendaal omarmt het gewone leven: 'Eindelijk ademhalen'

Na het eerste jaar werd de sfeer in de trainingsgroep van Berkhahn gaandeweg steeds vijandiger. De Nederlandse werd buitengesloten door teamgenoten met wie ze dagelijks zeven tot acht uur lang in het water lag.

Van Rouwendaal dacht dat ze in Frankrijk wel wat gewend was. "Maar dit was écht pestgedrag."

Niet dat ze haar klein kregen. Integendeel. "Ik heb me nooit iets van die vijandigheid aangetrokken. Eigenlijk heb ik in Maagdenburg pas écht geleerd om voor mezelf op te komen."

Hondje Rio

Van Rouwendaal wist waar ze het voor deed. Goud in Parijs. Dat doel werd heilig toen haar hondje Rio, de enige metgezel die ze in Maagdenburg had, in mei het leven liet. Van Rouwendaal was vastbesloten. Ze liet zijn pootafdruk tatoeëren op de arm waarmee ze op 8 augustus in de Seine als eerste zou aantikken.

Op de ochtend voor haar race moest ze overgeven van de spanning en vlak voor de start kreeg ze een emotionele inzinking. "Heel gek. Ik dacht dat ik alles verpest had. Maar op het moment dat ik het water in dook, was alle twijfel in één klap weg."