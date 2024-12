Oesyk wint opnieuw van Fury en verdedigt bokstitel met succes

Oleksandr Oesyk heeft zaterdagnacht in het Saudische Riyad zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigd door zijn Britse uitdager Tyson Fury te verslaan. Uiteindelijk was de jury van oordeel dat hij de betere bokser was: 118-112.

Tyson Fury had voor aanvang van het gevecht gezegd dat hij zijn titel terugwilde, die hij in mei moest afstaan aan Oesyk. Het verloren duel met de Oekraïner was toen zijn eerste nederlaag als profbokser. Oesyk blijft door deze overwinning ongeslagen en behoudt de titels van alle boksbonden WBC, WBA, IBF en WBO.

Gelijkwaardig

Net als in mei waren de twee gelijkwaardig. Na zeven van de twaalf rondes waren de boksers zo aan elkaar gewaagd dat ze precies gelijk stonden. Dat kwam niet omdat beide mannen zich verscholen: er werd aanvallend gebokst, maar het niveauverschil tussen de twee was miniem. Ook na tien ronden was de score precies gelijk.