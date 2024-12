Aanslag Maagdenburg herdacht: 'Samen verdragen wat onbegrijpelijk is'

De aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is zaterdagavond herdacht in de kathedraal van de stad. Bij de dienst waren onder anderen nabestaanden van slachtoffers en reddingswerkers.

Vrijdagavond reed een man met auto in op de kerstmarkt in Maagdenburg. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven. Ook zijn er tweehonderd gewonden, onder wie veertig ernstig gewond.

Burgemeester Simone Borris zei tijdens de herdenkingsdienst diep geschokt te zijn en bedankte de reddingswerkers. Bisschop Gerhard Feige deed een oproep aan de aanwezigen om zich niet af te sluiten door haat. "We zijn hier samen om elkaar te steunen en te verdragen wat onbegrijpelijk is. Samen zijn we hier om haat en geweld niet het laatste woord te laten hebben."

Buiten stond het plein vol met mensen die op een groot scherm meekeken met de herdenkingsdienst. Ter nagedachtenis aan de overledenen waren er tientallen brandende kaarsen en bloemen bij het zijportaal van de kathedraal geplaatst, net als in de rest van de stad.

Correspondent Charlotte Waaijers was aanwezig bij de herdenkingsdienst: