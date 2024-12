Chaos in Almelo: fan valt uit uitvak, duel Heracles-Groningen gestaakt na onrust

Het duel tussen Heracles Almelo en FC Groningen is in de 79ste minuut gestaakt. Bij een 1-1 stand ontstond er onrust in het uitvak nadat er een Groningensupporter vanuit dat vak naar beneden is gevallen.

De fan viel door een wand die de tribunes onder het uitvak beschermt tegen projectielen en kwam in het vak daaronder terecht. Daar zaten kinderen die samen in een voetbalteam hebben gezeten.

Daarop wilden de fans van Groningen dat de wedstrijd werd gestaakt en begonnen zij met spullen te gooien om zo de wedstrijd stil te leggen. Scheidsrechter Rob Dieperink legde het duel stil nadat hij geïnformeerd was door een veiligheidsmedewerker over vechtpartijen rond het uitvak.

De gevallen supporter kon op eigen kracht in een ambulance stappen, vertelde algemeen directeur van FC Groningen Frank van Mosselveld.

Omdat het buiten het stadion onrustig bleef werd de wedstrijd rond 23.30 uur definitief gestaakt. Zondag wordt er gekeken wanneer de wedstrijd kan worden uitgespeeld.

Bekijk hier beelden van het moment dat de wedstrijd werd gestaakt: