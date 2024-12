Van Barneveld uitgeschakeld door onbekende Kenny, ook Noppert naar huis

Van Barneveld bakte er in de eerste set, net als de dj van Ally Pally, weinig van. Bij de opkomst van de oud-wereldkampioen was er een dubbele toeter te horen en zijn herkenbare opkomstsong 'Eye of the Tiger' was ultrakort te horen. Het is niet voor het eerst dat er iets misgaat bij de muziek dit WK: eerder werd het opkomstnummer van de Hagenees bij de opkomst van de Kroaat Romeo Grbavac gespeeld.

Matchdarts Kenny

De 31-jarige Kenny won vervolgens ook de tweede set, ondanks een nieuw setje pijlen van de Nederlander die overduidelijk niet lekker in zijn vel zat. In de derde set leek Barney wat beter in zijn spel te komen, hij won die overtuigend met 3-0 en verkleinde zijn achterstand tot 2-1 in sets.

In de vierde set was de partij behoorlijk in evenwicht. Bij 2-1 in legs kreeg Kenny de kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij miste twee pijlen op dubbel acht en vervolgens pakte de Nederlander de leg: 2-2.

Bij 2-2 verprutste Kenny nog eens zes kansen om de wedstrijd te beslissen, maar bij de negende matchdart was het dan toch klaar voor wat misschien wel de laatste wedstrijd was van Barney op een WK.