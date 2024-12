AZ wint in eigen huis van Twente en neemt vijfde plek in de eredivisie over

AZ heeft in eigen huis de subtopper van FC Twente gewonnen. Een doelpunt van spits Troy Parrott kort na rust was genoeg voor de zege: 1-0. Door de overwinning nemen de Alkmaarders de vijfde plek over van FC Twente.

AZ-trainer Maarten Martens zal blij zijn geweest dat het buikgriepgolfje dat deze week door zijn selectie spookte, geen grote gevolgen had voor zijn opstelling. Twente-coach Joseph Oosting besloot Sam Lammers te passeren en begon met Ricky van Wolfswinkel in de punt van de aanval.

AZ en Twente begonnen voorzichtig aan hun subtopper in Alkmaar. Op een opstootje hier en daar na - zeker Jordy Clasie en Sem Steijn kregen het even met elkaar aan de stok - gebeurde er in de eerst helft niet heel veel.