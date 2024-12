Zonder ontslagen Maduro verslaat Almere City Heerenveen, laatste plaats naar RKC

Interim-trainers Dastgir en Booy hielden grotendeels vast aan het team van hun voorganger. Alleen oud-Heerenveen-speler Thom Haye, die de afgelopen weken zijn basisplaats kwijt was, keerde terug in de basis. Van Persie hield logischerwijs vast aan dezelfde elf namen als tegen PSV (1-0).

Heerenveen was geen schim van de ploeg die vorige week te sterk was voor de koploper. Almere City zat beter in de wedstrijd en kreeg enkele kansen. Na een aanval over meerdere schijven schoot Thomas Robinet hard en had Heerenveen-keeper Mickey van der Hart een knappe reflex in huis.

VAR grijpt in na onterecht rood Brouwers

Na een klein half uur zorgde een ingreep van de scheidsrechter voor rumoer. Arbiter Martijn Vos gaf aan Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers direct rood voor een stevige tackle op Jochem Ritmeester van de Kamp.

Op advies van de VAR ging Vos toch maar even naar de zijkant om de beelden te bekijken en daaruit bleek overduidelijk dat Brouwers de bal had gespeeld. Vos trok het rood in, maar gaf wel geel.