Autoriteiten: veiligheid kerstmarkt was op orde, dader gebruikte vluchtroute

"Wat er nu gebeurd is, is iets waar we niet op konden rekenen en wat we misschien niet konden voorkomen." Tot die conclusie kwam wethouder openbare veiligheid Ronni Krug in een vandaag belegde persconferentie over de toedracht van de fatale aanslag op de kerstmarkt in zijn stad.

Volgens de autoriteiten is de gearresteerde verdachte Taleb Al Abdulmohsen met een gehuurde auto door een vluchtroute en toegang voor hulpdiensten gereden. Op de persconferentie, waar ook de Duitse politie en het OM aanwezig waren, leidde de vraag of de beveiliging rond de kerstmarkt wel op orde was tot enige ergernis bij Krug.

"Ik denk dat onze beveiliging goed was omdat het gecoördineerd was", zei Krug. "Denk terug aan de Love Parade in Duisburg. Toen was er geen goede vluchtweg." Bij dat drama in 2010 raakten bijna honderden bezoekers in de verdrukking; 21 mensen kwamen om het leven. "Bij evenementen moet je zowel veiligheid bieden in zin van bescherming, maar ook dat men weg kan in geval van nood", zei de wethouder.