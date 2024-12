21/12 in Nieuwsuur: Aanslag kerstmarkt Maagdenburg • Interview oud-informateur Van Zwol

Aanslag kerstmarkt Maagdenburg

24 uur na de aanslag op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg is de verslagenheid groot. Om de hoek van de markt is een bloemenzee ontstaan voor de slachtoffers. Vijf mensen kwamen om, onder wie een kind. Van de 200 gewonden zijn er tientallen slecht aan toe. Het profiel van de vermoedelijke dader levert veel vragen op: een 50 jarige Saoedi-Arabiër die zich van de Islam zou hebben afgekeerd, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd had, arts was, en aanhanger van de rechts radicale partij AFD. We bespreken de gebeurtenissen en het profiel van de vermoedelijke dader met terreurdeskundige en hoogleraar Beatrice de Graaf.