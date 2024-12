Protest Extinction Rebellion in Rijksmuseum beëindigd door politie

Een actie van Extinction Rebellion (XR) in de Eregalerij van het Rijksmuseum is rond 18.30 uur beëindigd door de politie. Negen activisten die na een groter protest waren achtergebleven zijn uit het museum gehaald. De demonstranten hadden zich aan elkaar vastgelijmd, maar de politie kon de lijm met cola verwijderen.

"We wilden in deze langste nacht van het jaar graag een nachtwake voor het klimaat houden voor De Nachtwacht," zegt een woordvoerder van XR. Het schilderij van Rembrandt is een van de topstukken in de Eregalerij.

De milieuactivisten protesteerden tegen de sponsorrelatie die het Rijksmuseum heeft met ING. "ING is de grootste fossiele geldschieter van Nederland", aldus de actievoerders van XR op X. "Wij vertrekken pas als het Rijksmuseum de sponsorrelatie met ING stopt", schreven ze erbij.

ING had eerder al laten weten dat de eisen van de klimaatactiegroep onrealistisch zijn en dat de bank de aanpak van XR te ver vindt gaan.

Lijm

De actie van vandaag begon om 14.30 uur en verliep rustig. Volgens XR waren er 200 demonstranten aanwezig, waaronder kinderen. Daarna ketenden een aantal actievoerders zich met lijm vast aan elkaar en aan een bankje in het midden van de Eregalerij, meldde AT5. Ze droegen T-shirts met teksten als "No art on a dead planet" en "Rijks, zeg NEE tegen ING."

Rond sluitingstijd liet de politie weten dat de activisten zich moesten losmaken en weggaan; als ze dat niet deden, zouden ze door de politie worden verwijderd.

Aangekondigd

Het is de derde actie van XR in korte tijd bij het Rijksmuseum. Op 7 september pakte de politie 33 demonstranten op die de toegangspoorten blokkeerden en de ingang van het museum besmeurden met gele verf. Ruim twee maanden later was er een nieuwe blokkade van de ingang; daarbij werd niemand aangehouden.

XR had de actie van vandaag aangekondigd, maar niet gezegd wat de actie in zou houden. Eerder werd ook een protest aangekondigd tijdens Museumnacht op 2 november. Het Rijksmuseum noemde die voorgenomen actie toen een "bedreiging" en zag zich genoodzaakt die avond dicht te blijven.