Airbnb gaat toch naar de beurs, ondanks de pandemie

Nadat Airbnb eerder dit jaar vol op de rem trapte, heeft het verhuurplatform nu alsnog besloten papieren in te leveren om naar de beurs te gaan. Het bedrijf is dit jaar hard geraakt door de coronacrisis, maar ziet desondanks lichtpuntjes.

In de eerste negen maanden van het jaar draaide het een verlies van omgerekend 590 miljoen euro op een omzet van 2,1 miljard euro. De grootste klap viel in het tweede kwartaal - de maanden april, mei en juni - toen heel veel landen in lockdown zaten. Het lichtpuntje is te zien in het derde kwartaal: een winst van 184 miljoen euro.

Behoefte aan reizen, maar geen hotels

Airbnb zag begin 2020 zijn omzet "significant dalen", maar tekent vervolgens aan dat de vraag binnen twee maanden terugveerde, ondanks het beperkte internationale reisverkeer. "Mensen wilden uit hun huizen en hadden behoefte aan reizen, maar ze wilden niet ver of naar drukke hotels."

Ook ziet het bedrijf het aantal langere verblijven in Airbnbs toenemen nu mensen overal vandaan kunnen werken omdat kantoren gesloten zijn. "We geloven dat de grenzen tussen reizen en leven aan het vervagen zijn en de pandemie heeft de mogelijkheid om overal te leven versneld."

In april, in de periode dat Airbnb het hardst werd geraakt door de crisis, kreeg het een investering van omgerekend 0,8 miljard euro en daar bovenop ging het een lening aan van nog eens 0,8 miljard euro.